KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


09 Eylül 2023 11:36
Aöf İki Lisans Bölümü mezunu
Merhaba aöf den 2 lisans programından mezun olunca memur alımlarda iki Lisans dan tercih verilebilir mi yoksa sadece son mezun olunan lisans mı esas alınıyor

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