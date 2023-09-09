Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Eylül 2023 12:02
Ölüm izni anneanne :(

Merhabalar anneannemi kaybettim :( ölüm izni hakkım var mı varsa kaç gün bilgisi olan paylaşabilir mi

İnternette baktım sürekli 1.derece akrabalardan bahsediyor ama anneanneyi bulamadım

Not: Kadrolu öğretmenim


harveySpecterr
Aday Memur
09 Eylül 2023 12:07
maalesef yok hocam müdürümüzden mazeret izni isteyebilirsiniz meb ile görüşürüz muhtemelen 3 gün verilir

uAmehmet
Daire Başkanı
09 Eylül 2023 12:08
öncelikle başiniz sağolsun. 1. derece yakin yani eş çocuk anne baba kardeş eşin anne baba ve kardeşi oluyor anneanne babaanne dede 1. derece sayılmıyor bunun için ölüm izni değil mazeret izni kullanabilirsiniz.

spock
Daire Başkanı
09 Eylül 2023 12:08

Birinci derece akrabalar: eş, çocuklar, anne ve baba. kardeşin bile 2. derece akrabandır.

Bunun için bir izin türü daha var: mazeret izni. yılda on güne kadar amirinin takdirinde izin isteyebilirsin. izin vermeyebilirler. hesap soramazsın. ama genelde izni alırsın.

izin dilekçesini vermeden önce sözlü olarak "şundan dolayı izin istemeyi düşünüyorum uygunsa" diye sormak hem racondandır hem de gereksiz iş yükünü azaltır.

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