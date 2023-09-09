Ölüm izni anneanne :(

öncelikle başiniz sağolsun. 1. derece yakin yani eş çocuk anne baba kardeş eşin anne baba ve kardeşi oluyor anneanne babaanne dede 1. derece sayılmıyor bunun için ölüm izni değil mazeret izni kullanabilirsiniz.

öncelikle başiniz sağolsun. 1. derece yakin yani eş çocuk anne baba kardeş eşin anne baba ve kardeşi oluyor anneanne babaanne dede 1. derece sayılmıyor bunun için ölüm izni değil mazeret izni kullanabilirsiniz.