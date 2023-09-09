Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


09 Eylül 2023 12:45
Eş Tayini

Arkadaşlar ben yeni vhki görev yerimde olduğum için tayin hakkım var 5 . Senem eşim İstanbul'da icra müdür ydr. Olarak çalışıyor onun tayin hakkı yok ben İstanbula tayin isteyeceğim ama İstanbul'da boş yer gözükmüyor bu durumda nasıl bir yol izlemem lazım

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