Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Eylül 2023 13:33
4 il 2 ilçe için yeniden tayin hakkı...

Benim 3 yıllık şartım tutuyordu ama yakınım vefat etmediği için, evim sağlam olduğu için cezalandırıldım, tercih yapamadım. Depremden 1 gün önce göreve başlayan arkadaş da aynı depremi yaşadı, evi barkı yıkıldı o da cezalandırıldı 3 yılı dolmadığı için. Depremin şartlarına kurban gittik açıkçası. Bu bölgede çalışan bizler için yeniden bir tayin hakkı sağlanır mı sizce?

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