Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Eylül 2023 14:21
Hemoglobin düşüklüğü Sebebiyle Raporum Geri döndü.

Herkese iyi çalışmalar diliyorum.Balıkesir Pomemde 29.dönem olarak eğitim görmekteyim.

Saglık raporum 5 ay sonra hemoglobin düşüklüğü anemi şüphesi ile geri döndü. hgb 12.2 yazılmıştı raporuma tekrar kan verdim 12.9 suan. Hemoglobin elktrolizi yapılacak anemi detayla inceleme testi yapılıyor. daha önce taşıyıcı akdeniz anemisi var denmişti. ne yapmam lazım nasıl yol izlemem lazım 13 yaparsam kurtarırmı ilişki kesilir mi mezuniyete 40gün var. demir takviyesi kuru üzüm pekmez ile besleniyorum. yönetmelikte A dilimi geçiyor ama doktorlar kafalarına göre hareket ediyor bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim..


Adana01Erkal
09 Eylül 2023 16:11

Bilgisi olan yokmu

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