Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Eylül 2023 14:43
Resmi Tatilde Mesai Ücreti

Merhaba yeni atandığımız için konuya çok hakim değilim. Mütemet, personel birimi ve çalışanlardan farklı bilgiler aldım. Resmi olarak yönetmelikte nasıl onu bilmiyorum.

Memurların Aylık normal mesai saati içinde resmi günlere denk gelen nöbetlerde maaşa etki eden bir miktar var mı?

Mesai saatinden fazla ise zaten ek bordro ile fazla mesai yatıyor yalnız normal mesai ise bazı çalışanlar maaş bordrosunda fark aldığını söylüyor bazıları almadigini söylüyor.

Örnek aylık calisma mesai saati 168 saat bunun içinde 24 saat resmi tatile denk gelmiş bunun için bir fark maaşa ekleniyor mu?


lDeimosl
Genel Müdür
09 Eylül 2023 14:59

Eklenmiyor. Aylık mesaiyi aşan sürelere fazla mesai ücreti yatar. Dini bayramlar dışında fark yatmaz. Aylık mesai aşılmıyorsa dini bayrama da fark yatmaz.

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