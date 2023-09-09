Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Eylül 2023 14:49
İstifa Dilekçesi MEB'e direk verilir mi

Okulu atlayarak MEB'e direk istifa dilekçesini sunmak usulsüz istifa mı olur? Bu konuyla ilgili hiçbir bilgi bulamadım yardımcı olursanız sevinirim


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
09 Eylül 2023 14:55
sıkıntı olacağını sanmıyorum

buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
09 Eylül 2023 15:03

Silsile atlamış olursunuz. Okulunuzun üst yazısı olmadan dilekçe veremezsiniz. Eğer adaminiz yoksa


majesteleri7
Şube Müdürü
09 Eylül 2023 15:10

İstifayı kafaya koymuş adam usulü usulsüzlüğü mü düşünür? İsterse kabul etmesinler.15 gün mazeretsiz işe gitmezsen zaten kendin çekilmiş sayılırsın.ölmüş eşek kurttan korkmaz anlayacağın.

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