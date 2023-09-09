KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Eylül 2023 15:25
Sözleşmeli tekniker olarak çalışıyorum sözleşmeli büro personeli olarak atanabilir miyim?

Sözleşmeli olarak tkgmde tekniker olarak çalışıyorum bu sene adaletten mezun oldun kpss ile sözleşmeli büro personeli olarak atanabilir miyim

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