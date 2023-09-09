Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Eylül 2023 15:57
Cevaplarını Öğrencilerin Oluşturduğu Maddelerden Oluşan Sınavlar

Evet, arkadaşlar, yeni yönetmeliğe göre cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu maddelerden oluşan yazılı yoklamalar yapılacak.

Okuldaki sınavlarda test, D/Y ve eşleştirme türü sorulara yer verilemeyecek anlaşılan.

"Ülke ya da il/ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar hariç, okullarda yapılan tüm sınavlar cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeyde kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılır."

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