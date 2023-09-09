Maaş Robotu Güncelleme

Yanlış hatırlamıyorsam daha önce toplu sözleşme sonrasi imzalanan oran ve alınan diğer kararlara göre maaş robotu guncelleniyordu. Şuan 2023 sonrası hala yok. Tamam enflasyon farkı elbette belli değil ama imzalanan oran ve diğer sosyal haklara, kat sayı artislarina gore bir guncelleme yapılabilir mi sormak isterim müsadenizle.

Yanlış hatırlamıyorsam daha önce toplu sözleşme sonrasi imzalanan oran ve alınan diğer kararlara göre maaş robotu guncelleniyordu. Şuan 2023 sonrası hala yok. Tamam enflasyon farkı elbette belli değil ama imzalanan oran ve diğer sosyal haklara, kat sayı artislarina gore bir guncelleme yapılabilir mi sormak isterim müsadenizle.