Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Eylül 2023 16:45
Maaş Robotu Güncelleme
Yanlış hatırlamıyorsam daha önce toplu sözleşme sonrasi imzalanan oran ve alınan diğer kararlara göre maaş robotu guncelleniyordu. Şuan 2023 sonrası hala yok. Tamam enflasyon farkı elbette belli değil ama imzalanan oran ve diğer sosyal haklara, kat sayı artislarina gore bir guncelleme yapılabilir mi sormak isterim müsadenizle.

Çok Yazılan Konular

Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecek8077 TLye bilen biri açıklık getirsinEylül enflasyonuEnflasyon hedefi Yüzde 65 2024 Ocak Zam Oranı %55-60 Arasında GerçekleşecektirKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır2024 ocakta maaş hesaplaması- seyyanene de zam gelecekmi??Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.enflasyonSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir

Sözlük

Olağan İnsanlar 3 pervaneler neden ateşe atlar 2 sözlükte durulma 4 intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 2 ulaşgkc 2 En sevdiğiniz Nil şarkıları 3 pis burun 1 dizi önerileri 2 dağlarda kar sesi var 1 sevilla 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajıÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız6 ayda 1,3 milyon kanser taraması yapıldıKüresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandıÜzerine 400 kiloluk naylon rulosu düşen genç hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın