Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Eylül 2023 16:58
Durdurma

Arkadaslar sarktan ilisik kestim ama baslama yapmadim daha batida halen durdurma verebilirmiyim


Nussss
Aday Memur
09 Eylül 2023 17:01
ilişik kesmişsin artık durdurma veremezsin
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıDurdurma Verenlerin DurumuEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret Dilekcesimit de koruma ve emniyet memuruEş durumundan tayin?Zabıtaların Polislerden Yüksek Maaş AlmasıSürününOcak tahmini zamGih için yardım!!

Sözlük

hayallerle sevgili olmak 3 say beni,sayayım seni 1 mavi oje 1 ulaşgkc 2 ey aşk 2 boş yapmak 3 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 4 sözlükte durulma 4 Yasak aşk 1 güne bir şiir bırak 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajıÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız6 ayda 1,3 milyon kanser taraması yapıldıKüresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandıÜzerine 400 kiloluk naylon rulosu düşen genç hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın