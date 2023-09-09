KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Eylül 2023 17:52
Msb Msü Güvenlik Soruşturması

Arkadaşlar , MSB MSÜ sözlü mülakatını kaybettim . Bu kaybedişimin sebebi Güvenlik Soruşturması olabilir mi? Bir mahkemem var , bundan dolayı başarısız olmuş olabilir miyim ?

Güvenlik Soruşturmamızın olumlu ya da olumsuz olduğunu nereden öğreneceğiz?

Bir de Başarısız olsak bile eve tebligat gelecek mi?

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