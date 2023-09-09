Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Eylül 2023 18:22
KİT ler arası KPSS ile geçme

Bir kit kurumunda çalışırken yeniden KPSS ye hazırlanıp puan aldıktan sonra 3 yıl doldurma zamanı tercihlerin açıklandığı günü mü baz alıyor yoksa yeni kurumda işe başlandığı günden 1-2 hafta önce eski kurumda 3 yılını doldurmuş olması yeterli midir?

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