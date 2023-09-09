Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Eylül 2023 18:40
seyyanen zam ocakta yapılacak zamma dahil mi?
arkadaşlar bu konu şimdiden dillenmeye başladı Ocak zammında kök maaşa zam geleceği seyyanenin sabit kalacağı söyleniyor net bilgi sahibi olan var mı ?

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