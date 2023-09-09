Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Eylül 2023 18:48
Sözleşmeli Personel İş Değiştirme

Merhaba iyi günler. Forumda bu tarz konular var ancak ben sorumun net cevabını alamadığım için konu açıp size sormak istedim. Ben 2022 KPSS ortaöğretim puanıyla ocak ayında bir üniversiteye destek personeli olarak atandım. Şuan aktif olarak çalışıyorum ancak Nisan 2023 de Adalet Bakanlığının alımına Zabıt Katibi olarak başvurdum. Mülakata girdim sonuç bekliyorum ama merak ettiğim şu kabul edilirsem direkt olarak geçiş yapabiliyor muyum? yoksa 1 yıl bekleme şartına takılıyor muyum? bunu öğrenmek istedim şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.

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