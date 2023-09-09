Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Eylül 2023 19:07
Sözleşmeli tekniker olarak çalışıyorum sözleşmeli büro personeli olarak atanabilir miyim? Sözleşmeli

2022 yılında Tapu ve Kadastro bölümden mezun oldum 2022 kpss önlisans puanım ile tapu kadastro genel müdürlüğü?ne 3318 nitelik kodu ile 4 /b sözleşmeli tekniker olarak atandım 2023 yılında Adalet bölümden mezun oldum 2022 kpss önlisans puanım ile 3003 nitelik kodu ile herhangi bir kuruma 1 yol beklemeden sözleşmeli büro personeli olarak atana bilir miyim ?


Garip2506
09 Eylül 2023 19:19

Bilgisi olan kimse yok mu yaa???

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