Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Eylül 2023 19:47
Norm fazlası

Merhaba arkadaşlar, su anki okuluma il dışı ile yeni geldim. Ancak bir rahatsızlığımdan dolayı heyet raporum var. 2 hafta sonra bitecek .

Bu süreçte ben seminerlere katılamadım ve ders programı paylaşılınca norm fazlası olduğumu öğrendim . Sorun şu ki müdürüm bu konuda bana hiç bir bilgilendirme yapmadı. Benim de şu an ilçeye gidip olayı öğrenebilecek durumum da yok sağlık mazeretimden dolayı .

Norm fazlası olmuş olmam sorun değil hizmet puanım düşük onu biliyorum ama bundan sonra süreç nasıl olacak ? Ayrıca tedavim şu an merkezde yapılabiliyor ilçeye 160 km uzaklıkta görevlendirme istedim ama kaymakam olmadığı için o da imzalanmadı . Kafam baya karışık . Ne yapmalıyım fikir verebilirseniz sevinirim .


yıldız218
Aday Memur
09 Eylül 2023 19:51

Bu arada sağlık özrünü belgelerim yetişmedi için bir kaç gün ile kaçırdım normalde böyle bir hakkım da vardı :(

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