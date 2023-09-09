Merhaba arkadaşlar, su anki okuluma il dışı ile yeni geldim. Ancak bir rahatsızlığımdan dolayı heyet raporum var. 2 hafta sonra bitecek .

Bu süreçte ben seminerlere katılamadım ve ders programı paylaşılınca norm fazlası olduğumu öğrendim . Sorun şu ki müdürüm bu konuda bana hiç bir bilgilendirme yapmadı. Benim de şu an ilçeye gidip olayı öğrenebilecek durumum da yok sağlık mazeretimden dolayı .

Norm fazlası olmuş olmam sorun değil hizmet puanım düşük onu biliyorum ama bundan sonra süreç nasıl olacak ? Ayrıca tedavim şu an merkezde yapılabiliyor ilçeye 160 km uzaklıkta görevlendirme istedim ama kaymakam olmadığı için o da imzalanmadı . Kafam baya karışık . Ne yapmalıyım fikir verebilirseniz sevinirim .