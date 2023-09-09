KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


09 Eylül 2023 21:01
staj ve kpss?

avukatlık stajımı başlatmış bulunmaktayım bu süreçte kurum avukatlığına hazırlanacağım. İlk 6 ay sıkıntı yok fakat sınava 3 4 ay kala avukat yanı stajım başlayacak. avukat yanı stajımı yaparken sınava çalışabilir miyim bu süreci yaşayan arkadaşlarımız varsa bilgi verebilir mi ne şekilde çalıştığı sürecin zorluğu vs

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