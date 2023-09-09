Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
09 Eylül 2023 21:23
Bursa merkez verilir Adana alınır
Bursa merkezde bulunan Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde lisans hemşireyim. Adana bulunan aileme yakın olmak için becayiş yapmak istiyorum. Bursa'da hastaneye yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir evde kiracıyım. Becayiş yapılması durumunda kalacak yer sorunu da yaşanmayacaktır. Telefon numaram : 0531 431 7548

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