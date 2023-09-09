Bursa merkez verilir Adana alınır

Bursa merkezde bulunan Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde lisans hemşireyim. Adana bulunan aileme yakın olmak için becayiş yapmak istiyorum. Bursa'da hastaneye yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir evde kiracıyım. Becayiş yapılması durumunda kalacak yer sorunu da yaşanmayacaktır. Telefon numaram : 0531 431 7548

Bursa merkezde bulunan Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde lisans hemşireyim. Adana bulunan aileme yakın olmak için becayiş yapmak istiyorum. Bursa'da hastaneye yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir evde kiracıyım. Becayiş yapılması durumunda kalacak yer sorunu da yaşanmayacaktır. Telefon numaram : 0531 431 7548