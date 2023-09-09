Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Eylül 2023 22:19
Lise hemşireliği lisansa yükseltme

Lise mezunu hemşireyim. Üniversitede hemşirelik yada ebelik yazsam eğitim durumu tayini isteyebilir miyim? 5 yıllık hemşireyim


gülşah06060606
09 Eylül 2023 22:37
evet lisans ebelik hemşirelik olur diyetisyenlik saglık yönetimi veterinerlik filan isterseniz
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