Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Eylül 2023 22:36
Adıyaman terör parası

İyi akşamlar Adıyaman terör parası 800 TL mersinin tazminatı bile daha fazla. Deprem bölgesi, kiralar yüksek bu tazminat düzeltilir mi? Deprem tazminatı verilerek düzeltilecek diyorlardı..?

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