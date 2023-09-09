Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Eylül 2023 22:38
Tüm Öğretmenlere Beş Gün Okula Gelme Zorunluluğu

Öncelikle söylemek gerekirse idareci değilim öğretmenim, görece kalabalık bir okuldayım yakın arkadaşlarımda aynı şekilde ve bugün ders programlarımız açıklandı saniyesinde isyan bayraklarını gördüm ve şok oldum efendim ders programı yapmak gerçekten çok zor bir iş bunu anlamamak için aptal olmak lazım öğretmen arkadaşlarda anlayışın a ' sı yok bir kaç örnek vereyim: Öğretmene 2 gün boş gün verilmiş neden cuması boş değilmiş; öğretmene nöbet verilmiş neden 2 saat boş dersi olduğu gün değilde 3 saat boş dersi olduğu güne verilmiş; cuma günün boş istemiş salısı boşmuş bu arada okulun neredeyse tamamı pazartesi ve cumayı boş istiyor idareye kırgınmış; çoğunu okula bırakıyormuş 1-2. derslerini boş istemiş ama salısına neden ders konmuş bu arada salısı nöbet günü olacak şekilde planlama yapılmış; ülkemizde milyonlarca memur milyonlarca öğrenci varken sadece öğretmenlerin ders programlarının çocukalarına göre yapılması isteklerini hiç anlayamadım. Bu gün anladım ki yok arkadaş bu öğretmen milleti elde ettiği tüm kazanımları kaybetmeden rahat etmeyecek çünkü iyici laçka olmuş her şey bu işin sonu bence belli herkes sınıf öğretmeni gibi olacak sabah ilk derste okula gelecek son derste okuldan gidecek bu kafayla bize olacak budur.


hasan73
Şef
09 Eylül 2023 22:47

Öğretmende anlayış olsa en düşük memur maaşının bir tık üstü maaş almazdı. Ancak birbirlerini yerler


skramz
Daire Başkanı
09 Eylül 2023 22:52

Vay be zamanında 22 saat dersim varken 5 gün okula gittim boşaltmamışlardı bi günümü bile


atahoca
Genel Müdür
09 Eylül 2023 22:55

Mecellede geçen bir sözle cevap vereyim: "Sui misal emsal teşkil etmez."

Bununla birlikte üniversitelerdeki gibi öğretmenlere de oda düzenlendikten sonra istenilecek bir uygulama. Onun haricinde getirisi götürüsünden fazla olacaktır. Öğretmenler odası da yetersiz kalacaktır. Zaten evlerimizde bazen okuldakinden fazla çalışıyoruz (en azından kendi adıma bunu söyleyebilirim), okulda bunu yapacak ortam yok. Ek ders almayan kişiye her gün yol parası ödettirmek de uygun olmaz.

Neden nöbetin cevabı kolay dersinin az olduğu güne nöbet verilir. Kural böyle. Biz de öyle istiyoruz. Koştur, koştur zor.

Programla alakalı -ders sayıları da göz önüne alınarak- net kurallar konulduktan sonra sorunlar halloluyor. İlk hafta bu tip şeyler olabilir ama zamanla azalacaktır.

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