Tüm Öğretmenlere Beş Gün Okula Gelme Zorunluluğu

Mecellede geçen bir sözle cevap vereyim: "Sui misal emsal teşkil etmez."

Bununla birlikte üniversitelerdeki gibi öğretmenlere de oda düzenlendikten sonra istenilecek bir uygulama. Onun haricinde getirisi götürüsünden fazla olacaktır. Öğretmenler odası da yetersiz kalacaktır. Zaten evlerimizde bazen okuldakinden fazla çalışıyoruz (en azından kendi adıma bunu söyleyebilirim), okulda bunu yapacak ortam yok. Ek ders almayan kişiye her gün yol parası ödettirmek de uygun olmaz.

Neden nöbetin cevabı kolay dersinin az olduğu güne nöbet verilir. Kural böyle. Biz de öyle istiyoruz. Koştur, koştur zor.

Programla alakalı -ders sayıları da göz önüne alınarak- net kurallar konulduktan sonra sorunlar halloluyor. İlk hafta bu tip şeyler olabilir ama zamanla azalacaktır.