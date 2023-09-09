Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Eylül 2023 22:49
Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlali

Merhaba. Egm çmb olarak çalışmaktayım, bir soruşturma geçiriyorum son savunma için idari büroya bana tebliğ için evrak gönderilmiş, cuma gecesi bürocunun masasında baktım ki bizim soruşturma son savunma tebliğ yazısı gelen geçenin görebileceği şekilde ve bu evrağı bana başka bir arkadaşım gel sana evrak gelmiş demesiyle öğrendim, evrakta ? tebliğin gizlilik ilkelerine riayet edilerek tebliğ edilmesi? yazmasına rağmen evrak ortada duruyordu, ( evrak içeriğinde soruşturma içeriği yazmamaktadır) bunu tebliğ edecek bürocuya konuyu sorduğumda evrağın gizli olmadığı vsvs saçma cevaplar verdi biraz daha ileri giderek bana iş öğretme demiştir, arkadaş hakkında haklarımı kullanmak istiyorum, aynı zamanda bu durumu disiplin cezası iptali için idareye açılacak durdurmada kullanabilirmiyim, teşekkürler


E.Kayı Han
Editor
09 Eylül 2023 23:10

Arkadaşın hakkında şikayette bulunabilirsin. Bu senin yasal hakkın.

Disiplin cezasının iptali hususunda herhangi bir etkisi olmaz.

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