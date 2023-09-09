Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


09 Eylül 2023 23:14
ALFAS hissesinde bir kurum yeni hedef fiyatını açıkladı.

Deniz Yatırım, ALFAS Hissesi Hedef Fiyat 2023

https://parafesor.net/alfa-solar-enerji-alfas-hisse-hedef-fiyat-2023-bir-araci-kurumdan-yeni-hedef-fiyat

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