Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Eylül 2023 00:05
Bu iş şakaya gelmez. Hedeflenen enflasyon

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları benim gözümü çok korkuttu. Tek kazanımımız var. O da enflasyon farkı. Bu da elimizden giderse vay halimize. Bazılarınız Mehmet Şimşek'in, açıklamanın devamında enflasyona ezdirmeyeceğiz dediğini söyleyebilir. Şu formül bunu egale eder. Hedeflenen enflasyon yüzde 40 diyelim. Tüik marifetiyle enflasyonu yüzde 35 çıkarabilirler. Böylece enflasyona ezdirmedik diyip bir taşla iki kuş vurabilirler. Kamuoyu baskısı oluşturup enflasyon farkının kesinkes verileceğini deklare etmeleri sağlanmalı. Sendikalar harekete geçirilmeli. Toplu sözleşme gereği 2 yıl enflasyon farkı alacağımızı biliyorum. Sonrasının garantisi var mı


fakir.adam
Şube Müdürü
10 Eylül 2023 00:15

diyelim hedeflenen 50 ama gerçekleşen 40 oldu. bu durumda verilen fazla zam düşürülecek mi? geri mi istenecek faiziyle? kafamda deli sorular.

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