KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Eylül 2023 00:24
düz tabanlık
arkadaşlar ayak röntgeni çekilirken nasıl durmamız avantajlı bilgisi olan var mıdır? Ya da bir ay içerisinde açıyı yükseltecek ne yapılabilir? ayak derecemi geçen yıl ölçtürdüm 19.5 çıkıyo tam sınırda ne önerirsiniz

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