düz tabanlık

arkadaşlar ayak röntgeni çekilirken nasıl durmamız avantajlı bilgisi olan var mıdır? Ya da bir ay içerisinde açıyı yükseltecek ne yapılabilir? ayak derecemi geçen yıl ölçtürdüm 19.5 çıkıyo tam sınırda ne önerirsiniz

arkadaşlar ayak röntgeni çekilirken nasıl durmamız avantajlı bilgisi olan var mıdır? Ya da bir ay içerisinde açıyı yükseltecek ne yapılabilir? ayak derecemi geçen yıl ölçtürdüm 19.5 çıkıyo tam sınırda ne önerirsiniz