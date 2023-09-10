Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


10 Eylül 2023 00:34
Ales ve YDS puanlarım hakkında

Selam arkadaşlar. Ben inşaat mühendisiyim. Araştırma görevlisi olması düşünüyorum. Ales 82 ve YDS 68 puanları iyi midir? Değerlendirmeye girmek için yeterli midir?

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