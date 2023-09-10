Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 00:55
Sendika ücreti
Arkadaşlar sendika şu an ne kadar kesiyor, ne kadar yatırıyor?

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