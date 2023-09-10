Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 02:03
Eş durumundan tayin olunduktan sonra işten çıkmak

Herkese selam

Benim eşim 3 yıldır öğretmen. Kadroluya bu yıl geçti. 2 yıldırda evliyiz. 2 yıl boyunca benim işimden ötürü özel sektörde çalıştığımdan ayrı illerde yaşamak zorunda kaldık. Bu yıl eş durumundan tayin istedi. İl emri çıktı ve benim olduğum ile gelebildi. Pazartesi göreve başlicak bir okulda. Fakat benim işimde sıkıntılar olduğundan işten ayrılma durumum olabilir. Haliyle sigortam falan da kesilecek. Bu durumda eşimin tayini ile alakalı bir sorun olur mu geri gitme vesaire gibi ? Ben işten ayrılırsam tekrar iş bakıcam ama 1 2 ay bulamama ihtimalim var. bu bir sorun oluşturur mu acaba?

Çok Yazılan Konular

Norm fazlası öğretmene eziyet olsunKulüp +Rehberlik sınıfıMobbing yapan müdür4 il 2 ilçe Tercihler Önlük dayatmasıNedir Bu Psilojik Danışman düşmanlığıCevaplarını Öğrencilerin Oluşturduğu Maddelerden Oluşan Sınavlarİngilizce ilkokul kulüp ek dersi alıyor musunuz?İlçe emrindeki öğretmen ile ilgili süreçler.meslek liselerindeki mesemler kapatıldı mı?

Sözlük

Eee ne zaman 1 duyulan en ilginç isim 2 ulaşgkc 2 hakkari'de 11 yaşındaki kıza tecavüz edenlerin serbest kalması 7 boş yapmak 3 yılbaşı 1 mavi oje 1 Yalnızlar Rıhtımı 1 İçinden geleni söyle 3 küfür 2

Son Haberler

10 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıklarıCBK ile görevden alınan il müdürü davayı kazandıHatay'da görev yapacak öğretmenler için 6 bin 343 konteyner kurulduFas'taki depremde can kaybı 1305'e çıktıBakan Uraloğlu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın