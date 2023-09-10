Tayin Durumu

Herkese iyi günler diliyorum Ben A ilinden 04.08.2023 tarihinde ilişki kestim ve 19.08.2023 de B iline katılış yaptım ve şuanda Eylül ayındayız halen mevcut ağustos maaşım yatmamıştır. Gereken birimlerle görüştüğümde, evraklarınız hazırlanıp maliyeye gönderildi bizlik artık bir durum yok maliye ile görüşün dedi. Siz arkadaşlar bu ay cift mi yatar yoksa önceside ödeme yaparlarmı ?

Herkese iyi günler diliyorum Ben A ilinden 04.08.2023 tarihinde ilişki kestim ve 19.08.2023 de B iline katılış yaptım ve şuanda Eylül ayındayız halen mevcut ağustos maaşım yatmamıştır. Gereken birimlerle görüştüğümde, evraklarınız hazırlanıp maliyeye gönderildi bizlik artık bir durum yok maliye ile görüşün dedi. Siz arkadaşlar bu ay cift mi yatar yoksa önceside ödeme yaparlarmı ?