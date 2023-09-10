Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Eylül 2023 02:03
Tayin Durumu
Herkese iyi günler diliyorum Ben A ilinden 04.08.2023 tarihinde ilişki kestim ve 19.08.2023 de B iline katılış yaptım ve şuanda Eylül ayındayız halen mevcut ağustos maaşım yatmamıştır. Gereken birimlerle görüştüğümde, evraklarınız hazırlanıp maliyeye gönderildi bizlik artık bir durum yok maliye ile görüşün dedi. Siz arkadaşlar bu ay cift mi yatar yoksa önceside ödeme yaparlarmı ?

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