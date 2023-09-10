Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 02:32
Başlama
Tayinim çıktı eski okulum ayrılış verdi yeni okulum başlama yazısı yazdı fakat mebbis te hala eski okulum gözüküyor ne yapmam lazım birde ayın 15i gelmek üzere maaşım yeni okul hesabina mi yatar

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