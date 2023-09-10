KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Eylül 2023 02:38
çift-tek yıl zorluk
merhaba arkadaşlar tekli yıl sınavı mı zor yoksa çiftli yıl sınavı mı? sadece gk-gy için soruyorum.

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