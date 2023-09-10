Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 03:08
Okul öncesine verilen yemek hizmetinin kaldırılması
Depremin etkilediği 11 il hariç ülke genelinde okul öncesi öğle yemeği hizmetleri kaldırıldı. Geçen yıl şubat ayında verileceği söylenerek mutfağı alt yapısı olan olmayan her yere zorunlu koşulmus bir haftada ödenek gönderilerek mutfak eşyası almaları istenmişti. Akabinde de her ay okuldaki öğrenci başına çok cüzi bir rakam parça parça gönderilmişti. Doğrudan temin yoluyla okullar bu hizmeti vermeye başlamıştı. Seçim yatırımı da diyecebileceğimiz bu hizmet dün rafa kaldırıldı. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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