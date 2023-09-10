Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Eylül 2023 03:37
TeknisyenSen kurulmalıdır.

Tüm kamu Teknisyenleri birlik olmalıdır. Mühendislik ve teknikerlik mezunu teknisyenler bir defaya mahsus sınavsız mühendis ve tekniker ünvanına geçirilmelidir. Mühendislik ve teknikerlik mezunu Teknisyenler özlük olarak tam olarak mezuniyetinden yaralanmalıdır. Mühendisin olmadığı yerde mühendis gibi çalışan İşçinin olmadığı yerde işçi gibi çalışan Teknisyenlerimize işçi ve mühendislik tazminatı ödenmelidir. Bakım onarım tazminatı verilmelidir. Tüm kamu kurumları teknisyenleri Bakım onarım şubesinde toplamalıdır. Kamu Teknisyenleri özlüklerinin düzelmesini istemektedir. Biz yeri geldiğinde işçi gibi bakım onarım yapıyor Yeri geldi mühendis gibi proje takip ediyoruz. İşçi maaşı taban olmak üzere Teknisyenlere İşçi+Mühendis ortalama maaşı verilmesi ve bir defaya mahsus mezuniyetin göre istihdam edilmesi adildir ve gereklidir.

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