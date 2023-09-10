KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


10 Eylül 2023 04:01
2. Ünideyken pomem

Pomem kazandım 2. Üniversitenin örgün öğretimine kayıtlıyım. Dondurmam, kayıt sildirmem ya da başka bir sey gerekir mi? Mezun olduğum diplomam halihazırda bende.

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