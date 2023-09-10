Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Eylül 2023 05:00
Becayiş
Atanalı 7 ay oldu. Aynı ilin a ilçesinden b ilçesine il içi karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunduğumuz ve hastane içi amirlerce uygun bulunduğunda il sağlık müdürlüğü becayişe izin veriyor mu yoksa 1 yıl şartı arıyor mu? İl sağlık müdürlüğü zorluk çıkartır mı?

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