Atanalı 7 ay oldu. Aynı ilin a ilçesinden b ilçesine il içi karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunduğumuz ve hastane içi amirlerce uygun bulunduğunda il sağlık müdürlüğü becayişe izin veriyor mu yoksa 1 yıl şartı arıyor mu? İl sağlık müdürlüğü zorluk çıkartır mı?

Atanalı 7 ay oldu. Aynı ilin a ilçesinden b ilçesine il içi karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunduğumuz ve hastane içi amirlerce uygun bulunduğunda il sağlık müdürlüğü becayişe izin veriyor mu yoksa 1 yıl şartı arıyor mu? İl sağlık müdürlüğü zorluk çıkartır mı?