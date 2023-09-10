Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 08:45
Ek bodro yaparlar mı

Merhaba, askerden yeni geldim. 11 inde başlama yapacağım. Birkaç sorum var. Maaşlar yapıldığı için ilçe mem ek bordro yapar mı? Ek bordroyu yapmak ilçenin insiyatifinde olan bir durum mu?


fencı_05
Şef
10 Eylül 2023 09:06
hayır öbur ay çift maaş alırsınız.Genelde en geç ayın 8 ine kadar maaşlar yapılır biter
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