Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Eylül 2023 09:04
Abilerim selamun aleyküm (senesi dolmadan şark ilinden başka bir şark iline tayin hakkında bilgi ver

Konu başlığında belirttiğim husus hakkında bilgi verirmisiniz abilerim


Ayralll
10 Eylül 2023 09:29

Abilerim bilgi verebilirmisiniz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıDurdurma Verenlerin DurumuEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiZabıtaların Polislerden Yüksek Maaş AlmasıKelebek İzzet tahliye olmuşlütfen bilen cevaplasın Yeşil PasaportHemoglobin düşüklüğü Sebebiyle Raporum Geri döndü.Eş durumundan tayin?Fabrika işçisi

Sözlük

supporters 7 sude 1 iletilerden sıkılıp sözlüğe koşmak 1 şu an çalan şarkı 4 sebepsiz kuş bile uçmaz 1 tarzanca 1 intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 2 Eee ne zaman 1 En kıymetli 1 hakkari'de 11 yaşındaki kıza tecavüz edenlerin serbest kalması 7

Son Haberler

3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, üretim yarıya düştüYaşlı kadını 'FETÖ' yalanıyla 3 buçuk milyon lira dolandırdılarSu kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi öldüKapkaç çetesi polisten kaçamadı: 'Aport' operasyonu ile 10 şüpheli yakalandıÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın