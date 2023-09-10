KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


10 Eylül 2023 09:29
sol işaret parmağımda eğrilik var ama fonsiyonel kayıp yok. Sağlıkta elenir miyim ?

Küçükken bisikletten düşmüştüm sol işaret parmağım kırıldı ve eğri kaynadı. Kuruldan geçebilir miyim ?


Mr.MUHTAR
10 Eylül 2023 09:30

30. dönemi asıl olarak kazandım bu arada.

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