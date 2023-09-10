Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 10:08
Hizmet birleştirme hakkında

Şu anda kadrolu öğretmen olarak çalışmaktayım daha önce EGM bünyesinde polis okulunda öğrenciyken 4c olarak 13 ay sigorta girişim yapıldı derece kademem Sgk tescil ve hizmet dökümünde görünüyor. Hizmet birleştirme yapmak istiyorum ilçe mem olmaz diyor. Ne yapmam gerekiyor bilgisi olan var mı ?


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
10 Eylül 2023 10:16
Hocam öğrencilik sayılmıyor..İlçe mem doğru söylemiş..

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
10 Eylül 2023 10:17
ille de peşine düşmek istiyorsanız,İlçeye dilekçe verin red gelince red yazısıyla beraber il milli eğitime tekrar dilekçe verin..o da olmazsa bakanlığa

Baa2626
Aday Memur
10 Eylül 2023 11:30

Hocam memuriyet adı altında öğrenci olarak değil 5510 S.K yazıyor sigorta statüsünde, derece kademede 9/2 den başlatılmıştı.

crabnet355, 2 saat önce
ille de peşine düşmek istiyorsanız,İlçeye dilekçe verin red gelince red yazısıyla beraber il milli eğitime tekrar dilekçe verin..o da olmazsa bakanlığa

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
10 Eylül 2023 11:32
Hocam şöyle her türlü memuriyet derece kademeye etki eder, fakat hizmet puanı almak için özel okulda öğretmenlik ya da ücretli öğretmenlik yapmanız lazım..
Baa2626, 27 dk. önce

Hocam memuriyet adı altında öğrenci olarak değil 5510 S.K yazıyor sigorta statüsünde, derece kademede 9/2 den başlatılmıştı.


Baa2626
Aday Memur
10 Eylül 2023 11:39

Teşekkür ederim hocam. Derece kademe ilerlemesi için yapmak istiyorum. Dediğiniz gibi dilekçe ile başlayayım.

crabnet355, 25 dk. önce
Hocam şöyle her türlü memuriyet derece kademeye etki eder, fakat hizmet puanı almak için özel okulda öğretmenlik ya da ücretli öğretmenlik yapmanız lazım..
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