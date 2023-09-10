Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2023 10:40
3+1 hakkinda
selamın aleyküm arkadaşlar memurlar nette paylaşılan haber hakkında bilgisi olan arkadaşlara sormak istiyorum sözleşmeli personelin 3+1 kuralına göre kadroya geçirilmesi Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştı.fakat kanunun gecerli olması için resmi gazetede 6 ay içerisinde yayınlanması gerekiyormuş fakat yayınlanmamış.bunun sebebi hakkında yorumlarinizi alabilirmiyim.ben naçizane fikir olarak yerel seçim öncesi kadro vermek için yapılmış diye düşünüyorum.sizce

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