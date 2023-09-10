3+1 hakkinda

selamın aleyküm arkadaşlar memurlar nette paylaşılan haber hakkında bilgisi olan arkadaşlara sormak istiyorum sözleşmeli personelin 3+1 kuralına göre kadroya geçirilmesi Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştı.fakat kanunun gecerli olması için resmi gazetede 6 ay içerisinde yayınlanması gerekiyormuş fakat yayınlanmamış.bunun sebebi hakkında yorumlarinizi alabilirmiyim.ben naçizane fikir olarak yerel seçim öncesi kadro vermek için yapılmış diye düşünüyorum.sizce

selamın aleyküm arkadaşlar memurlar nette paylaşılan haber hakkında bilgisi olan arkadaşlara sormak istiyorum sözleşmeli personelin 3+1 kuralına göre kadroya geçirilmesi Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştı.fakat kanunun gecerli olması için resmi gazetede 6 ay içerisinde yayınlanması gerekiyormuş fakat yayınlanmamış.bunun sebebi hakkında yorumlarinizi alabilirmiyim.ben naçizane fikir olarak yerel seçim öncesi kadro vermek için yapılmış diye düşünüyorum.sizce