Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Eylül 2023 11:06
Alt bölge tayini
Laboratuvar d grubundan b grubu ile dilekçe ile tayin başvurusu yapılıyor mu

Çok Yazılan Konular

Sağlık bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği başarı sıralamaları yayınlanmış becayiş2024 ocak illerarası hktayin yol parasıSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Resmi Tatilde Mesai ÜcretiSeyyanen zam hakkında.Sağlık bakanlığı inşaat mühendisliği ünvan değişikliği sınavı Hizmet birleştirme için SGK dan bir türlü gelmeyen cevap yazısı.Haziran iller arası

Sözlük

Yalnızlar Rıhtımı 1 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 3 crops35 4 şaşırtma 1 supporters 7 Eee ne zaman 1 şu an çalan şarkı 1 duyarlılık 2 dizi önerileri 2 pis burun 1

Son Haberler

Okullar büyük değişimle yarın açılıyorTürkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandıKılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koyduNişanda şarkı kavgası: Damadı dövdülerTürk kullanıcılar SUV otomobili sevdi

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın