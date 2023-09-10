Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Eylül 2023 11:57
Maaş iadesi

Arkadaşlar iyi günler ben 13 ay açığa alındım şu an göreve iade edildim. Maaş mutemedi kesilen maaş için 1/3 evrakları düzenledi .geçen hafta muhasebe onayladı. Şu an hazine onayında deniyor. Benim sorum kesilen maaş ayın 15 indemi yatacak. Yoksa daha öncemi yatar bilgisi olan var mı. Teşekkürler şimdiden


Aksak bey
Şube Müdürü
10 Eylül 2023 12:22

Onaylandığı an kuruma, kurum bankaya gönderir ve yatar


Mehmet8086.
10 Eylül 2023 12:56

Aksak bey hazine onayından sonra değil mi teşekkürler

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