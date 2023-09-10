Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 12:09
Öğretmenlikte mülakat kaldırıldı mı

Merhaba hocalarım seçimden önce mülakatların kaldırılacağı söylenmişti biraz araştırdım da internette pek kayda değer bir şey bulamadım.

Bilgisi olan var mı?


araftaki vatandaş
Şef
10 Eylül 2023 12:10
yoo

skramz
Daire Başkanı
10 Eylül 2023 12:19

Kaldırılacak denmişti öyle duruyor

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