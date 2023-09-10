Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
10 Eylül 2023 12:10
İzmir verilir Adana Osmaniye alınır İç Anadolu'dan bir yerde alınır

İzmir verilir.Adana, Osmaniye Maraş Mersin alinir

İç Anadolu'dan bir yerde alınır konuşulur

4 b tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

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