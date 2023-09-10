Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 12:15
İçinden çıkamadığım bu durum hakkında önerisi olan var mı?

Arkadaşlar merhaba, özür grubu ile il emrine atandım. Atandığım il ve ilçelerinde bölümüm yok. Teknik öğretmenim ve bir mesleki eğitim merkezine görevlendirildim. Bölümüm olmadığı için farklı alanların 12. ve 11. sınıf dersleri verildi. Ders programım açıklandığından beri ders çalışıyorum fakat bu alanlarda temelim olmadığı için hiçbir şey anlamıyorum. Daha açık söyleyim görevlendirildiğim alanlardan biri elektrik elektronik, konunun içinde amplifikatör diye bir kelime geçiyor ben onun ne olduğunu bilmiyorum. Bu şekilde birçok kavram var. Sormak istediğim şu; milli eğitime gidip matematik, fizik gibi daha başarılı olacağıma inandığım derslere görevlendirme istesem ya da milli eğitimde 8-5 görevlendirme istesem talebim nasıl karşılanır? Bu taleplerim reddedilirse benim de alanım dışında derslere girmeyi reddetme gibi bir seçeneğim var mı?


umutXx
Şube Müdürü
10 Eylül 2023 12:51

alanınız dışında zorunlu değilsiniz hocam, bunu bulunduğunuz şehirdeki mem yaptıysa bir üst amirliğe dilekçe ile müracaat edip kadronuzun açık bulunduğu yere gidinceye kadar sizi il/ilçede tutmak zorundalar. ve dilekçenize bu maddeyi ekleyin "Ek ders görevi MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate, b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." aynı şekilde veliler sizi branş dışı öğretmen ders veriyor diye şikayet ederse size sıkıntı çıkartırlar.


nealbide
Aday Memur
10 Eylül 2023 12:51

google a yaz çıkıyor ne olduğu


sanatogretmeni
Aday Memur
10 Eylül 2023 12:59

Eğer görevlendirdiğiniz yer evinize yakında devam edin hocam. Sonra başka uzak bir kuruma düşebilirsiniz. Teknik öğretmen olduğunuz için muhtemelen sizi mesleki eğitim merkezine vermişlerdir. Normalde atamaya esas olan bölümlere bakılır öyle alan/dal dersleri verilir. Sizin mezuniyet kapsamı dışında bölümler olduğu için o dersleri vermemeleri gerekiyordu ama ekstra bir problem de olacağını düşünmüyorum.

Demem o ki idare edeceksiniz. Belki mesem sınavları olur alanınızda veya mesem öğrencileri hatta görevlendirme aldığınız kurumda kendi alanınızı açtırabilirsiniz müdür isterse.


Yıkıkinşaatçı
10 Eylül 2023 13:13

Hocam teşekkür ederim yazdığınız madde 6'yı okumuştum. Ama il emri ataması olduğum için beni kapsadığından emin olamamıştım. En iyisi farklı branşlara bulaşmadan memur gibi görevlendirme isteyim.

umutXx, 1 saat önce

alanınız dışında zorunlu değilsiniz hocam, bunu bulunduğunuz şehirdeki mem yaptıysa bir üst amirliğe dilekçe ile müracaat edip kadronuzun açık bulunduğu yere gidinceye kadar sizi il/ilçede tutmak zorundalar. ve dilekçenize bu maddeyi ekleyin "Ek ders görevi MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate, b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." aynı şekilde veliler sizi branş dışı öğretmen ders veriyor diye şikayet ederse size sıkıntı çıkartırlar.


Yıkıkinşaatçı
10 Eylül 2023 13:16

Hocam evime yakın, derslerim sadece iki güne toplanmış durumda, öğrenci sayısı az. Baktığınız zaman şartlar her öğretmenin isteyeceği türden ama ben dersleri gerçekten anlamıyorum. O yüzden başka bir kurumda haftanın 5 günü çalışmaya razıyım. Verimli olamayacağım yerde hem strese girip hem çocukların vebalini almak istemiyorum.

sanatogretmeni, 1 saat önce

Eğer görevlendirdiğiniz yer evinize yakında devam edin hocam. Sonra başka uzak bir kuruma düşebilirsiniz. Teknik öğretmen olduğunuz için muhtemelen sizi mesleki eğitim merkezine vermişlerdir. Normalde atamaya esas olan bölümlere bakılır öyle alan/dal dersleri verilir. Sizin mezuniyet kapsamı dışında bölümler olduğu için o dersleri vermemeleri gerekiyordu ama ekstra bir problem de olacağını düşünmüyorum.

Demem o ki idare edeceksiniz. Belki mesem sınavları olur alanınızda veya mesem öğrencileri hatta görevlendirme aldığınız kurumda kendi alanınızı açtırabilirsiniz müdür isterse.

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