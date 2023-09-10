İçinden çıkamadığım bu durum hakkında önerisi olan var mı?

Eğer görevlendirdiğiniz yer evinize yakında devam edin hocam. Sonra başka uzak bir kuruma düşebilirsiniz. Teknik öğretmen olduğunuz için muhtemelen sizi mesleki eğitim merkezine vermişlerdir. Normalde atamaya esas olan bölümlere bakılır öyle alan/dal dersleri verilir. Sizin mezuniyet kapsamı dışında bölümler olduğu için o dersleri vermemeleri gerekiyordu ama ekstra bir problem de olacağını düşünmüyorum.

Demem o ki idare edeceksiniz. Belki mesem sınavları olur alanınızda veya mesem öğrencileri hatta görevlendirme aldığınız kurumda kendi alanınızı açtırabilirsiniz müdür isterse.