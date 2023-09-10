Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 12:16
EBA Canlı Ders üzerine çalışma

Değerli meslektaşlarım, bu anket bilimsel bir araştırma için geliştirilmiş olup birinci bölümde demografik bilgilerinizi, ikinci bölümde ise uzaktan eğitim sürecinde EBA üzerinden yürütülen canlı derslere ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz istenmektedir. 12 maddelik çoktan seçmeli bu kısa anketime(2-3dk) katılımınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdndcB5yvgACmoGvBES991cOLzRjQ0_lJIAvCEIhZvrg280rg/viewform?usp=sf_link

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