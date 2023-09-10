KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2023 12:33
Thy mi mübaşirler mi

Merhaba .Thy de İstanbul?da personel olmak mı yoksa İzmir?de mübaşirlik mi iyi?şu an özel bir bankada çalışıyorum.

Çok Yazılan Konular

Tüm Bağımsız Denetim Şirketleri Hakkında Herşey: PWC, E&Y, KPMG, D&T...

Sözlük

gezilecek yer tavsiyesi 4 Yalnızlar Rıhtımı 1 şu an çalan şarkı 1 intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 1 Buraya nasıl düştünüz 2 İçinden geleni söyle 1 Gönül Dağı dizisi 1 ey aşk 2 dağlarda kar sesi var 1 hakkari'de 11 yaşındaki kıza tecavüz edenlerin serbest kalması 1

Son Haberler

Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ndeki diplomasi trafiğiAydınlı öğretmen son tatilinde kalbine yenildiO bölgede yükseklerde kar, sahillerde hortum görüldüPalamut olmayınca krallık hamsiye kaldıSuriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın