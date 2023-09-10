Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Eylül 2023 12:50
Kamu personeli kişisel gelişim

Herkese merhabalar,

Kamu personelinin kendini geliştirmesi adına;

1) çalıştığı kadronun bir üst okulunu kazanıp okuması durumunda eğitim durumundan tayin vb hakları mevcut mudur ?

Veyahatta okumasını kolaylıştıran seçenekler mevcut mudur?

örneğin: tekniker kadrosunda olan kişinin mühendislik öğrencisi olması durumu

2) kişinin kendini geliştirmesi adına yabancı dil eğitimi, sertifikalı yazılım eğitimleri vb eğitim alma şansları varmıdır?

Yukarıdaki konular hususu ile ilgili veya ikinci dereceden etkileyen bilgileriniz varsa paylaşırsanız sevinirim. Üniversitede teknikerim, personel olduğum üniversitenin yanındaki ilde bilgisayar mühendisliği 4. Sınıf öğrencisiyim. Kişisel gelişim için seçenekler aramaktayım.

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