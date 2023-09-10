Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 12:57
AR-GE'de çalışmak nasıldır?

Öğretmenlikten geçici süreliğine de olsa AR-GE'de görevlendirilme yoluyla çalışmayı düşünüyorum. Daha önce AR-GE'de çalışan arkadaşlar, çalışma şekliniz hakkında bir kaç sorum olacaktı.

1. Masa başı bir iş mi? Yani gerçek masa başı mı, yoksa bir yerlere gidip sahada çalışmalarda, projelerde birincil düzeyde rol alıyor musunuz?

2. Ortam olarak memuriyete oranla nasıldır? Atıyorum VHKI'de çalışan birisine göre iş yükü ne durumdadır?

3. Görevlendirme için başvuranlar arasından seçilirken ne tür nitelikler aranır?

4. Görevlendirme sadece bir yıl süreyle mi olur? İstenirse uzatma şansı var mı? Veya memnun kalmazlarsa görevlendirmeyi erkenden bitirmeleri gibi bir durum söz konusu mu?


sanatogretmeni
Aday Memur
10 Eylül 2023 13:10

bunu ben de merak ediyorum. ARGE diyorlar ama olay ne?

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